Германската полиция иззе 33 000 аудиозаписа с нацистка музика

Германската полиция иззе около 33 000 аудиозаписа, включително компактдискове, винилови плочи и касети, в рамките на широкомащабна операция срещу неонацистка музика в няколко провинции, обявиха днес властите и добавиха, че са били извършени акции и в чужбина, предаде ДПА.

Повече от 20 000 записа са били открити вчера при претърсвания на домовете на четиримата основни заподозрени, се казва в изявление на полицията и прокуратурата на провинция Мекленбург-Предна Померания.

Били са иззети и около 130 устройства за съхранение на данни – включително твърди дискове, мобилни телефони и флаш памет, както и активи на стойност около два милиона евро. Около 11 000 евро в брой са били открити у четиримата основни заподозрени, пише БТА.

Акциите са били насочени срещу музика, чрез която по думите на разследващите е била разпространявана „националсоциалистическа, антисемитска, расистка и дехуманизираща идеология".

Според съвместно изявление четиримата основни заподозрени, които са възраст 55, 52, 48 и 43 години, са обвинени, че са се сдружили не по-късно от 2020 г., за да произвеждат и да предлагат на пазара компактдискове и винилови плочи от този вид. Те са обвинени, че са членове на крайнодясна престъпна организация.

Производители в Естония, Италия, Полша и Чехия, където се предполага, че са произвеждани записите, също са били претърсени, казаха властите. Засегнатите компании не са били наясно с характера на музиката, която са произвеждали, се добавя в изявлението.

Обиски са били извършени в цяла Германия във връзка с още осем заподозрени, за които се предполага, че са свързани с реч на омразата, отнасящи се до записите.