Украйна получи 2,9 млрд. евро по специална програма

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Украйна получи 2,9 милиарда евро по специална програма, обяви президентът Володимир Зеленски в публикация във Фейсбук, цитирана от Укринформ.

„Благодаря на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на страните членки на ЕС за решението им да отпуснат 2,9 милиарда евро за Украйна по Програмата за Украйна", написа Зеленски.

По думите му подкрепата е особено навременна и ще помогне за гарантирането на макрофинансовата стабилност на Украйна и за укрепването на отбранителните ѝ способности, пише БТА.

„Заедно работим в пълна координация, за да приложим всичките ни споразумения. Благодаря на ЕС за помощта му и за непоколебимата солидарност", каза още Зеленски.

Укринформ припомня, че украинският премиер Сергий Корецки по-рано обсъди финансовите нужди на Украйна за 2026-2027 г. с президента на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Одил Рено-Басо и ръководството на банката.