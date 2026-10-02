Пилотът-герой от Flydubai: Бях ранен, но не можех да оставя останалите да загинат

Индийският пилот на самолета на Flydubai, който беше намушкан от втория пилот, разказа как, въпреки тежките си рани, е успял да отвори вратата на пилотската кабина, за да могат други хора да се намесят и да овладеят нападателя.

Капитан Смит Маччхар заяви, че докато лежал на пода и все още бил атакуван, осъзнал, че самолетът, превозващ повече от 170 души, губи височина и трябва да предприеме нещо, съобщава Би Би Си.

„Лежах на пода, ранен, но си казах, че трябва да направя още един последен опит да отворя вратата отвътре", разказа той във видеоконферентен разговор с индийския премиер Нарендра Моди.

След като вратата била отворена, други пътници се намесили и помогнали за овладяването на ситуацията.

„Разбира се, борех се за собствения си живот, но в същото време знаех, че няма да позволя на други да умрат", каза Маччхар.

Инцидентът станал в сряда сутринта по време на полет FZ1073 на Flydubai от Дубай за Тел Авив. Около два часа и половина след началото на полета самолетът загубил повече от 17 000 фута, или около 5200 метра, височина.

Екипажът първо подал сигнал за извънредна ситуация към авиодиспечерите, а след това бил зададен код 7500, който се използва при предполагаемо отвличане на самолет.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху по-късно заяви пред медиите, че единият пилот е намушкал другия, преди „очевидно да се опита да разбие" самолета.

След като пътници успели да обезвредят нападателя, двама резервни пилоти, които също се намирали на борда, поели управлението и приземили самолета безопасно на летището в Табук, Северозападна Саудитска Арабия, в 6:58 часа местно време.

Маччхар, когото Нетаняху определи като „истински герой", първоначално бил откаран в болница в Табук, а след това транспортиран със самолет до Абу Даби. По последни данни той е в стабилно състояние.

Нетаняху заяви пред Fox News, че нападателят е гражданин на Оман и че според разследването е бил подложен на „ислямистка радикална индоктринация".

По думите на израелския премиер, след като бил обезвреден и завързан от пътници и членове на екипажа, нападателят викал: „Убийте ме, убийте ме". Нетаняху заяви, че това според него показва, че мъжът е имал намерение да сложи край на живота си.

Обединените арабски емирства започнаха разследване, което трябва да установи дали инцидентът е бил свързан с терористична дейност или друга предварително планирана цел.

Междувременно индийските власти и обществеността изразиха подкрепа към капитан Маччхар за действията му по време на инцидента.

Пилотът разказал на премиера Нарендра Моди, че лети от 17 години и има достатъчно опит, за да разбере какво се случва със самолета дори със затворени очи.

Моди му заявил, че неговата смелост, самообладание и бърза реакция са помогнали за спасяването на живота на много хора и че цяла Индия се гордее с него.

Индийското посолство в Обединените арабски емирства съобщи, че Маччхар е в добро здравословно състояние и се възстановява. Индийският посланик Дийпак Митал заяви, че се гордее със смелостта на пилота и е бил успокоен от срещата си с него.

Самият Маччхар заяви, че не гледа на получените рани единствено като на травма.

„Не гледам на тази рана като на рана, защото това би направило възстановяването ми още по-трудно. Гледам на нея като на път, който постепенно върви напред и ще отнеме време, но съм уверен, че ще се възстановя и отново ще бъда здрав и във форма", каза пилотът.