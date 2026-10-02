Фон дер Лайен посъветвала Мицкоски да преговаря с Велислава Петрова за Северна Македония в ЕС

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски е получил съвет от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на предстоящата среща в София за жп коридор 8, на която ще присъства и министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски, той да потърси среща с българския външен министър Велислава Петрова, за да се направи опит за "възстановяване на пътя на страната към преговори с ЕС". По думите на Мицкоски веднага до София е била изпратена нота с искане за двустранна среща.

На съвместна пресконференция на Мицкоски и Урсула фон дер Лайен, която е на посещение в Скопие в рамките на балканската си обиколка, премиерът на Северна Македония заяви, че е поставил пред председателя на ЕК въпроса за посредничество на ЕС в разговорите с България.

Според Фон дер Лайен евентуална среща на Муцунски и Петрова в София би била „първа стъпка към опита за възстановяване на процеса на евроинтеграция на Северна Македония".

„Искаме да бъдем част от Европейския съюз и работим всеотдайно за постигането на тази цел. Същевременно вярваме, че е дошло времето този процес да получи по-силна политическа подкрепа от всички европейски институции. Нашият европейски ангажимент никога не е бил и никога няма да бъде под въпрос. Това, което търсим днес, е процес, който ще бъде справедлив и основан на ясни правила. Изпълняваме задълженията си и осъщестяваме реформите, които се очакват от една държава, понякога навреме, понякога с малко закъснение, но все пак ги изпълняваме, като държава, която иска да стане член на Европейския съюз”, заяви на пресконференцията Мицкоски.

„Моето послание е това: ясно е, че принадлежите към нас (ЕС)..., сега ви остава само една решаваща стъпка (промените в конституцията), която трябва да направите, за да можете да продължите напред и да отворите първия клъстер. Знам колко е чувствително това, но искам да бъда ясна - това очаква Европа. Ще приветстваме Северна Македония с нейната идентичност и език. Вярваме, че македонската култура и македонският език могат да направят нашия Съюз по-богат, защото нашето мото е: многообразие и единство и в това е нашата сила“, заяви Фон дер Лайен.

В отговор на журналистически въпрос защо Северна Македония няма пътна карта за присъединяване към ЕС, председателят на Европейската комисия заяви, че пътни карти са получени от онези страни, които „вече са дълбоко ангажирани в процеса на присъединяване и отварят и затварят преговорни глави”.

„(Това ще стане) в момента, в който деблокираме ситуацията тук, и моето лично мнение е, че можем да бъдем много бързи със Северна Македония, защото вече работим интензивно по необходимите реформи. А сега се фокусираме върху деблокирането на ситуацията, за да можем след това да изготвим пътни карти за Северна Македония“, каза Фон дер Лайен.

В Скопие председателят на ЕК ще разговаря и с президента на страната Гордана Силяновска, ще посети и финансираното от ЕС изграждане на жп Коридор 8. Балканската ѝ обиколка включва още Албания, Косово и Черна гора, но не и Сърбия и Босна и Херцеговина, в които предстоят предсрочни парламентарни избори.

Вицепремиерът и транспортен министър на Северна Македония Александър Николоски заяви, че „вето" от страна на България е единствената причина Скопие да не напредва към ЕС.