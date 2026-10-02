Два нови острова са се появили след изригването на вулкана Кракатау

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Два нови острова са се появили след мощното изригване на вулкана Анак Кракатау в Индонезия през септември. То продължи 25 часа и доведе до затваряне на летища и блокира хиляди пътници.

Новите образувания са забелязани на сателитни снимки във водите край Анак Кракатау, съобщи пред АФП Рита Сусилавати от индонезийския Център по вулканология и намаляване на геоложките рискове (PVMBG).

„Въз основа на анализ на сателитни изображения от Sentinel могат да се видят две образувания, наподобяващи малки острови, около Анак Кракатау", обясни тя.

Единият нов остров се намира на около 760 метра северозападно от Анак Кракатау, а другият – на приблизително 495 метра югозападно от вулкана, пише онлайн вестника Dawn, цитиран от Би Ти Ви.

Учените все още не могат да кажат със сигурност как са се образували. Необходими са допълнителни изследвания, за да се установи дали те се издигат от дъното на калдерата по начин, подобен на формирането на самия Анак Кракатау, или са натрупвания от вулканичен материал, изхвърлен при изригването.

Според Рита Сусилавати е твърде рано новите острови да бъдат наричани „деца" на Анак Кракатау. Името на самия вулкан означава „Детето на Кракатау" на индонезийски език.

Анак Кракатау се образува след подводни вулканични процеси в калдерата, останала след катастрофалното изригване на оригиналния вулкан Кракатау през 1883 г.

Историята показва, че новите острови може да се окажат временни. От 1927 г. в района няколко пъти се появяват земни маси, които впоследствие изчезват вследствие на ерозията. През 1930 г. обаче се оформя устойчив остров – днешният Анак Кракатау.

Според учените двете нови образувания също могат постепенно да бъдат разрушени от ерозията.

Анак Кракатау изригва непрекъснато в продължение на 25 часа през септември. Вулканична пепел покрива населени места, а няколко летища временно преустановяват работа.

В момента вулканът е с втора степен на тревога – втората най-ниска от общо четири степени на опасност. Властите предупреждават хората да не се приближават на по-малко от три километра от центъра на изригването.

Петима журналисти, изпратени да отразяват септемврийското изригване, и трима души от екипажа на лодката, с която пътували, бяха обявени за предполагаемо загинали близо две седмици след като плавателният съд изчезна безследно.

Индонезия се намира в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен – зона на среща на тектонични плочи, характеризираща се с висока вулканична и сеизмична активност.