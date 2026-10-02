Час търсили вена на Криста Пайк, която оцеля след две смъртоносни инжекции

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Пайк остава в критично състояние

Адвокатите ѝ поискаха присъдата ѝ да бъде заменена

Това е втори случай на неуспешна екзекуция в Тенеси тази година

Осъдената на смърт в Тенеси Криста Пайк е в „критично състояние и получава животоспасяваща медицинска помощ" в болница, след като оцеля при два опита за екзекуция чрез смъртоносна инжекция, което накара губернатора на щата да спре всички екзекуции за тази година.

„В момента нямаме представа за прогнозата за състоянието ѝ, нито разполагаме с много актуална информация за здравословното ѝ състояние", заяви пред репортери в четвъртък нейният адвокат Ранди Спиви. „Но знаем, че в момента тя е жива."

Адвокатите ѝ сега искат присъдата ѝ да бъде заменена. 50-годишната Пайк беше осъдена на смърт през 1996 г. за убийството на Колин Слемър.

В сряда ѝ бяха инжектирани две смъртоносни дози пентобарбитал, но тя остана жива. След това тя беше откарана в болница с линейка.

Продължават да излизат подробности за това, което се е случило по време на неуспешния опит за екзекуция, пише Би Би Си.

Адвокатът ѝ разказа, че екипът, отговорен за екзекуцията, се е опитвал да сложи абокат на Криста в продължение на един час.

„Преброих поне седем игли, използвани само в лявата ѝ ръка, една от които изглеждаше изкривена, когато беше изтеглена от ръката ѝ след неуспешен опит", каза Спиви.

Свидетел разказва, че Пайк се е оплакала от болки в ръката и казала, че я усеща "все едно ще се пръсне".

Друг свидетел, репортерът на „Нашвил Банър" Стивън Хейл, заяви пред Би Би Си:

„Никой от нас не беше виждал нещо подобно. Това определено беше катастрофа по всички параграфи".

"Тя не изглеждаше сякаш умира, а се намираше в някакво междинно състояние. Остана така много дълго време, по-дълго от нормалното", разказа още Хейл.

Пайк е осъдена на смърт за жестокото убийство на своя съученичка, станало през 1996 г. Тя примамила 19-годишната Колийн Слемър в неоживено място край кампуса на университета Тенеси. Пайк била с тогавашното ѝ гадже Тадарил Шип.

Двамата пребили жестоко Слемър, след което я измъчвали с макетно ножче, издълбали пентаграм на гърдите ѝ, докато тя все още била жива, а после ѝ разбили главата с парче асфалт.

Пайк взела парче от черепа на Слемър като „трофей" от ужасяващото убийство, което после показала на съучениците си. Двамата били арестувани в рамките на 36 часа след зверското убийство.

Майката на убитата Слемър Мей Мартинес пътува до Тенеси, за да присъства на екзекуцията на убийцата на дъщеря ѝ. Пред NBC News тя заяви, че случилото се е било "пълна каша".

Тогавашното гадже на Пайк Шип получи доживотна присъда с възможност за условно освобождаване и все още е в затвора.

Той беше пощаден от смъртното наказание за участието си в нападението, тъй като по това време все още не е бил навършил пълнолетие.

Адвокатът на Пайк твърди, че те и наблюдателите на екзекуцията са били държани зад завеси, след като е била сложена втората инжекция и станало ясно, че 50-годишната жена още е жива.

„Никой не знаеше какво се случва зад тази завеса", каза Спиви. „Нямах представа кога и дали медицинските специалисти са започнали да оказват помощ".

Спиви настоява, че губернаторът на щата трябва незабавно да смекчи присъдата на Криста – искане, което вече беше отхвърлено.

Стивън Ферел, друг от адвокатите на Пайк, заяви, че те проучват и други правни възможности.

„Искаме да обмислим всичко добре и да се уверим, че Криста ще се възстанови и ще има думата за това, което иска", каза той.

Губернаторът на Тенеси Бил Лий разпореди независим преглед и заяви в четвъртък, че разследването на провалената екзекуция на Пайк „ще бъде задълбочено", като добави, че „това ще отнеме време".

„Има много въпроси", каза Лий. „Гражданите на нашия щат заслужават да получат отговори на тези въпроси и точно за това е предназначено това разследване".

Заповедта му за спиране на всички екзекуции ще съвпадне с планираната за 3 декември екзекуция на осъдения убиец Гари Сътън.

Департаментът по изтърпяване на наказанията на Тенеси, който се зае с екзекуцията, издаде изявление, в което защитава начина, по който е бил обработен случаят.

В изявлението се посочва, че ведомството „е спазило всяка стъпка от законния, установен протокол за екзекуции на щата, одобрен от офиса на главния прокурор".

„Химикалът за смъртоносна инжекция, предвиден в протокола, винаги е бил ефективен, а протоколът не допуска допълнителни процедури освен тези, които бяха проведени тази вечер".

На Пайк са били дадени две дози от химикалът пентобарбитал, в съответствие с държавния протокол.

Екзекуцията е причинявала на Пайк „ненужни мъки" и е нарушавала правото ѝ да бъде екзекутирана „без жестоко и необичайно наказание", заявиха адвокатите ѝ.

Генералната прокуратура на Тенеси заяви в изявление, че е съгласна с решението да се поиска разследване, като добави: „Трябва да разберем какво се е случило".

Това е вторият случай през 2026 г., в който властите в Тенеси се опитаха, но не успяха да екзекутират затворник.

През май екзекуцията на Тони Карутърс беше отменена, след като персоналът не успя да намери вена, през която да се инжектира смъртоносното вещество. На Карутърс беше даден отсрочка от една година.