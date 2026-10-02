ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Селекционерът на Исландия: България е ранено живот...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23664429 www.24chasa.bg

Двама са загинали при руска атака в Харковска област

1108
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Ройтерс

Двама души загинаха при руска въздушна атака в Богодуховски район на украинската Харковска област, съобщи пред Укринформ Виктор Коваленко, ръководител на граничната Золочивска община.

По думите му около 8:25 ч. местно (и българско) време руските сили са атакували с дрон лек автомобил по пътя Золочив-Дергачи край село Мироновка. При удара е загинал 66-годишен мъж. Малко по-късно руските сили са атакували и трактор на една от земеделските компании в общината с дистанционно управлявания "дрон от първо лице", при което е загинал 50-годишният тракторист.

Сутринта е бил нанесен удар и по автомобил на газовата служба в административния център на общината – селището Золочив. Автомобилът е бил сериозно повреден, но никой от служителите не е пострадал.

Преди тези два смъртоносни инцидента при руски атаки в общината вече бяха убити 129 жители, а над 540 бяха ранени.

„Ситуацията остава много, много напрегната. На практика противникът е установил огневи контрол над пътя Золочив-Дергачи и автомобилите почти всеки ден стават мишена на "дронове от първо лице" и на дронове „Мълния“. Под обстрел са източната част на общината и самият Золочив, както и села, разположени на 35 километра от границата“, каза Коваленко.

Вчера руските сили атакуваха Харков и 13 населени места в областта, като шестима души бяха ранени и бяха нанесени щети по гражданска инфраструктура.

СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

2 милиарда повече за България от ЕС, забрана на социалните мрежи за деца до 13 г. и контрол на незаконното оръжие в Европа