Двама са загинали при руска атака в Харковска област

Двама души загинаха при руска въздушна атака в Богодуховски район на украинската Харковска област, съобщи пред Укринформ Виктор Коваленко, ръководител на граничната Золочивска община.

По думите му около 8:25 ч. местно (и българско) време руските сили са атакували с дрон лек автомобил по пътя Золочив-Дергачи край село Мироновка. При удара е загинал 66-годишен мъж. Малко по-късно руските сили са атакували и трактор на една от земеделските компании в общината с дистанционно управлявания "дрон от първо лице", при което е загинал 50-годишният тракторист.

Сутринта е бил нанесен удар и по автомобил на газовата служба в административния център на общината – селището Золочив. Автомобилът е бил сериозно повреден, но никой от служителите не е пострадал.

Преди тези два смъртоносни инцидента при руски атаки в общината вече бяха убити 129 жители, а над 540 бяха ранени.

„Ситуацията остава много, много напрегната. На практика противникът е установил огневи контрол над пътя Золочив-Дергачи и автомобилите почти всеки ден стават мишена на "дронове от първо лице" и на дронове „Мълния“. Под обстрел са източната част на общината и самият Золочив, както и села, разположени на 35 километра от границата“, каза Коваленко.

Вчера руските сили атакуваха Харков и 13 населени места в областта, като шестима души бяха ранени и бяха нанесени щети по гражданска инфраструктура.