ООН: Гладът в Йемен се задълбочава с тревожни темпове

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Гладът в Йемен се задълбочава с тревожни темпове, като рекорден брой хора вече не успяват да задоволят основните си хранителни нужди на фона на изострянето на конфликта в Йемен, предаде Ройтерс, като се позова на Световната програма по прехраната на ООН (СПП).

Йемен преживява най-сериозната ескалация в сблъсъка между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран хуси, откакто договореното с посредничеството на ООН примирие до голяма степен прекрати трансграничните нападения през 2022 г.

Подновяването на бойните действия принуди десетки хиляди хора да напуснат домовете си и може да промени разпределението на контрола върху териториите в Йемен. Развитието на конфликта има значение и за корабоплаването в Червено море и през стратегическия проток Баб ел Мандеб.

Само за няколко седмици броят на хората, които не могат да си осигурят достатъчно храна в контролираните от правителството райони, достъпни за СПП, е достигнал рекордни равнища. Три от всеки четири домакинства са принудени да пропускат хранения, съобщи помощник изпълнителният директор на програмата Матю Холингуърт.

В контролираните от правителството части на Йемен живеят около 10 милиона души.

"Това ново влошаване на ситуацията с продоволствената сигурност може да има ужасяващи последствия", заяви Холингуърт пред журналисти в Женева по видеовръзка от Рим.