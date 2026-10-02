Виталий Кличко: Киев е в изключително драматична ситуация заради руските удари

Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви днес, че Киев се намира "в изключително драматична ситуация" заради непрестанните руски удари и обвини Русия, че иска да разруши града, предаде Франс прес.

"Столицата се намира в изключително драматична ситуация и вече не е възможно да се преструваме, че живеем в мирни времена", написа Кличко в приложението Телеграм.

Руските въздушни атаки предизвикаха частично прекратяване на движението по три моста над река Днепър в Киев, което доведе до задръствания и е поредната тактика от кампанията на терор над жителите на столицата, допълни Кличко.

Междувременно украинският министър на външните работи Андрий Сибига заяви, цитиран от Асошиейтед прес, че украински официални представители са получили отделни предложения за частично примирие с Русия от САЩ, Индия, Турция и Египет. Предложенията предвиждат прекратяването на атаките срещу енергийната инфраструктура, която доведе до недостиг на горива в Русия и прекъсване на електроснабдяването в Украйна. Предложенията настояват и за преустановяване на нападенията срещу корабоплаването в Черно море, необходимо за жизненоважния износ на зърно на световните пазари.

"Мирното население понася най-тежките последици от тази война", заяви днес в Женева Върховният комисар по правата на човека Фолкер Тюрк.

"Войната в Украйна е хуманитарна катастрофа и се засилва всяка седмица, което причинява несъизмерима болка на мирните жители. В цяла Украйна хората живеят в постоянен ужас", допълни Тюрк, цитиран от БТА.

Докато размяната на въздушни удари се засили през последните няколко месеца, сраженията по дългата близо 1250 километра фронтова линия практически са в застой. Русия нахлу в съседна Украйна преди повече от година и половина и въпреки това няма ясни признаци, че сключването на мирно споразумение е възможно, отбелязва АП.

Въпреки това, според данни на аналитичния център "Институт за изследване на войната" Украйна е отбелязала напредък срещу по-многобройните сили на Русия, които са изгубили контрола на повече от 300 квадратни километра окупирана украинска територия между март и септември.

Аналитичният център, базиран във Вашингтон, посочва също в доклада си, публикуван вчера, че руската армия е изгубила над 46 000 военнослужещи през септември, което е най-високият показател за загуби в жива сила за тази година. Институтът за изследване на войната обаче не посочва колко украински войници са били ранени или убити.