Сеул: Ще накажем Киев, ако не се извини, че разгласи за военнопленниците в Южна Корея

Южнокорейският президент И Дже-мьон заплаши, че ще предприеме неуточнени наказателни мерки срещу Украйна, ако тя откаже да се извини за това, че разгласи публично, че е прехвърлила тайно двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея, предаде Асошиейтед прес.

Сеул и Киев са въвлечени в дипломатически спор, като Южна Корея протестира остро срещу разкритието на украинския президент Володимир Зеленски за прехвърлянето по време на речта му пред Общото събрание на ООН миналата седмица. Южна Корея обвинява Украйна в нарушаване на споразумение за неразкриване на информация относно прехвърлянето, но Киев отрича да се е съгласявал на подобна договорка.

Пристигането на севернокорейските войници миналия месец може да създаде проблеми и за съставеното от либерали правителство на Южна Корея, което се надява да подобри отношенията си с Пхенян. Въпреки ескалацията в реториката му обаче, много експерти твърдят, че Сеул вероятно няма да предприеме драстични мерки, тъй като добрите отношения с Украйна са в негов национален интерес и ще укрепят партньорствата му с другите западни държави, отбелязва АП, цитирана от БТА.

Прехвърлянето на севернокорейските войници може да усложни усилията на Сеул за преговори с Пхенян, тъй като Северна Корея в миналото е реагирала остро на бягствата на свои граждани в Южна Корея и е обвинявала Сеул, че ги отвлича.

"Политиката на нашето правителство е да възстанови прекъснатия диалог със Северна Корея и да смекчи напрежението. Затова то искаше да се справи с въпроса за военнопленниците по дискретен начин", каза анализаторът в сеулския Корейски изследователски институт за национална стратегия Мун Сьон-мук.

Южнокорейският президент И Дже-мьон заяви, че правителството му предприема координирани усилия за възобновяване на преговорите между севернокорейския лидер Ким Чен-ун и американския президент Доналд Тръмп, надявайки се, че това ще спомогне за рестартиране на преговорите му със Северна Корея и укрепване на мира на Корейския полуостров, посочва АП.