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Шефът на Президентския съвет на Йемен: Хутите сами избраха пътя на ескалацията

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Председателят на Президентския съвет на Йемен Рашад ал Алими Снимка: Х/ @PresidentRashad

Рашад ал Алими, базираният в Рияд председател на Президентския съвет на Йемен, заяви, че хусите са започнали войната и сами са избрали да ескалират напрежението, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

"Нашите въоръжени сили обаче, с волята на народа и подкрепата на нашите братски страни, ще сложат край на тази война по начин, който ще отговори на стремежите на йеменците да възстановят държавата си, сигурността, свободата и достойнството си", каза той, цитиран от БТА. 

По думите му военните операции ще продължат по план, като целта е възстановяване на държавните институции и контрола върху столицата Сана, прекратяване на преврата и слагане на край на продължителния конфликт и страданията, причинени според него от подкрепяните от Иран хуси.

Ал Алими направи изявлението по време на разговори днес с членове на Президентския ръководен съвет, министъра на отбраната, началника на Генералния щаб и висши военни командири, ръководещи операциите срещу хусите.

В качеството си на председател на съвета и върховен главнокомандващ Ал Алими обсъди подробно развитието на бойните действия в провинция Таис.

Членовете на Президентския ръководен съвет Абдулрахман ал Махрами и Махмуд ал Субайхи, както и висши военни и представители на силите за сигурност, го запознаха с обстановката по различните фронтове в провинцията.

Те докладваха и за предприетите мерки срещу нападенията и опитите за проникване, извършени от силите на хусите през последните часове.

Председателят на Президентския съвет на Йемен Рашад ал Алими Снимка: Х/ @PresidentRashad

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