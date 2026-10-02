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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23664837 www.24chasa.bg

Украйна получи 2,9 млрд. евро за икономическа подкрепа от ЕС

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Украйна СНИМКА: Пиксабей

Украйна е получила 2,9 млрд. евро (3,3 млрд. долара) бюджетна подкрепа от Европейския съюз, за да поддържа работата на държавната администрация на фона на продължаващата война с Русия, съобщи ДПА, цитирана от БТА. 

„Докато Украйна се защитава от руската агресия, тя продължава да осъществява всеобхватни реформи“, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„С днешното плащане помагаме за запазването на финансовата стабилност на Украйна и подкрепяме инвестиции, които ще залегнат в основата на бъдещото й възстановяване“, допълни тя.

Миналата година лидерите на ЕС се договориха да подкрепят бюджетните и отбранителните нужди на Украйна с общо 90 млрд. евро през 2026 и 2027 г.

Неотдавна украинският президент Володимир Зеленски заяви, че въпреки международната помощ Украйна е изправена пред нов недостиг на финансиране от 27 млрд. долара за тази година, което предизвика безпокойство в Брюксел.

Украйна СНИМКА: Пиксабей

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