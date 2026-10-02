Зеленски подписа закона за включването на Украйна в Европейския фонд за отбрана

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа закона за ратифициране на споразумението между Украйна и Европейския съюз за участието на страната в Европейския фонд за отбрана (ЕФО), съобщи Укринформ.

Целта на закона е да приключат необходимите вътрешни процедури, за да влезе в сила споразумението между Украйна и ЕС за участието на Украйна в ЕФО. Споразумението беше сключено на 13 юли 2026 г. в Киев.

Законът създава правната основа за участието на Украйна във фонда – инструмент на ЕС, предназначен да подпомага съвместни изследвания и разработки в областта на отбраната и да укрепва европейската отбранителна технологична и индустриална база.

Очаква се участието на Украйна във фонда да задълбочи сътрудничеството с ЕС в областта на отбраната, като даде възможност на украински компании и други представители да участват в съвместни европейски проекти за изследвания, разработки и производство на отбранителни продукти и технологии, съобщава БТА. Очаква се също това да повиши технологичния, иновационния и производствения капацитет на украинската отбранителна промишленост, да привлече допълнително финансиране за научноизследователска и развойна дейност и да укрепи отбранителните способности на страната.

На 16 септември Върховната рада прие закона за ратифициране на споразумението между Украйна и ЕС. Мярката беше подкрепена от 312 депутати.