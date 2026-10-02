Домакинствата в Северна Македония изхвърлят със 17 кг повече храна от тези в ЕС

Домакинствата в Северна Македония изхвърлят средно по 86 килограма храна на глава от населението годишно, което е със 17 килограма повече от средното за ЕС, а като цяло хранителните отпадъци от заведения за обществено хранене и търговията на дребно в страната са над средното за Европа, съобщават медиите страната, позовавайки се на данни от Доклада на Програмата на ООН за околната среда за индекса на хранителните отпадъци за 2024 г.

Според доклада по света се изхвърлят 1,05 милиарда тона храна годишно, което представлява 19 процента от общото количество храна, достъпна за потребителите, като домакинствата са отговорни за 60 процента от общото количество хранителни отпадъци, докато останалите 29 процента идват от ресторанти и хотели, а 12 процента от продажби на дребно на пазари.

Документът посочва, че през 2024 г. домакинствата в Северна Македония са генерирали общо 179 311 тона хранителни отпадъци, ресторантите - 51 283 тона отпадъци или около 25 килограма на човек годишно, а търговията на дребно е генерирала общо 30 755 тона хранителни отпадъци или 15 килограма на човек годишно.

Според данните на Държавната статистическа служба в страната, през 2025 г. общото количество събрани битови отпадъци е 639 668 тона, от които 34 757 тона са органични отпадъци. Годишното количество генерирани битови отпадъци на глава от населението през 2025 г. е 417 кг, което е с 4,8 процента по-малко от количеството през 2024 г., като по-голямата част от общо събраните битови отпадъци - около 84 процента, идват от домакинствата.

Методологията на Евростат измерва количествата хранителни отпадъци за всички етапи от веригата за доставки на храни.