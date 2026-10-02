Германия освободи двама от тримата арестувани за престъпление срещу националната сигурност

Германия освободи двама от тримата арестувани по подазрение за престъпление срещу националната сигурност, съобщи полицията, цитирана от ДПА.
Освободените са сирийски граждани, а третият заподозрян, който е германски гражданин, остава в ареста.
Тримата бяха задържани при полицейски акции вчера в градовете Хаген и Уна в провинция Северен Рейн – Вестфалия. Източници от службите за сигурност съобщиха пред ДПА, че мъжете са заподозрени в идеологически връзки с терористичната групировка "Ислямска държава".
Службата за защита на конституцията в Северен Рейн-Вестфалия е наблюдавала мъжете от началото на годината. Контролът върху тях постепенно е бил засилен, след като службите установили признаци за по-нататъшна радикализация и обмен на планове за извършване на нападение.
Когато тези планове започнали да придобиват по-конкретен характер, разузнавателните служби предали информацията на полицията, която предприела превантивните арести, научи ДПА, цитирана от БТА.
Министърът на вътрешните работи на Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл похвали сътрудничеството между службите. По думите му "системата за сигурност работи, когато всички нейни звена действат в едно". Той заяви още, че заподозрените "са се изгубили във фантазии за извършване на нападения и са вярвали, че остават незабелязани".