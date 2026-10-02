Германия освободи двама от тримата арестувани за престъпление срещу националната сигурност

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Германия освободи двама от тримата арестувани по подазрение за престъпление срещу националната сигурност, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Освободените са сирийски граждани, а третият заподозрян, който е германски гражданин, остава в ареста.

Тримата бяха задържани при полицейски акции вчера в градовете Хаген и Уна в провинция Северен Рейн – Вестфалия. Източници от службите за сигурност съобщиха пред ДПА, че мъжете са заподозрени в идеологически връзки с терористичната групировка "Ислямска държава".

Службата за защита на конституцията в Северен Рейн-Вестфалия е наблюдавала мъжете от началото на годината. Контролът върху тях постепенно е бил засилен, след като службите установили признаци за по-нататъшна радикализация и обмен на планове за извършване на нападение.

Когато тези планове започнали да придобиват по-конкретен характер, разузнавателните служби предали информацията на полицията, която предприела превантивните арести, научи ДПА, цитирана от БТА.

Министърът на вътрешните работи на Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл похвали сътрудничеството между службите. По думите му "системата за сигурност работи, когато всички нейни звена действат в едно". Той заяви още, че заподозрените "са се изгубили във фантазии за извършване на нападения и са вярвали, че остават незабелязани".