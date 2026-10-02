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Бреговата охрана на САЩ прехвана товарен кораб с гориво за Куба, съобщи „Ню Йорк Таймс" на фона на действащото американското ембарго срещу островната страна.

Деветдесетметровият кораб „Грейс" е бил спрян в Карибско море между Куба и Мексико на 5 септември, докато се е опитвал да избегне представителите на бреговата охрана на САЩ, пише американското издание, което се позовава на изявление на Бреговата охрана.

Администрацията на президента Доналд Тръмп изрично заяви, че цели смяна на правителството в Хавана. Наложеното по-рано тази година ембарго постави страната под голям натиск, докато се бори с дефицит на гориво и изключвания на електричеството, изострени от провалящата се инфраструктура, отбелязва Ройтерс.

Доставките на петрол от традиционните за Куба източници – Венецуела и Мексико – внезапно прекъснаха, след като през януари САЩ задържаха президента Николас Мадуро. Катери на Бреговата охрана на САЩ патрулират във водите край Куба, а санкциите и заплахите възпират танкерите дори да потеглят на път.

Не е ясно какво количество гориво е превозвала „Грейс", посочва изданието, цитирано от БТА.

Представители на Бреговата охрана не са разкрили как са разбрали, че горивото е предназначено за Куба, но заявиха, че тази преценка се основава на разузнавателни данни, се посочва в статията.