Палежи, 400 затворени гимназии, хиляди арести - недоволни ученици се бунтуват във Франция (Обзор)

Властите осъдиха "градското насилие"

Над 400 затворени гимназии, още 560 с нарушена работа, щети за десетки милиони евро и около 3000 арестувани - това е петъчната равносметка на протестите на гимназисти във Франция, които се вихрят вече седмица.

Като основни причини за недоволството си учениците посочват претоварени учебни програми, пренаселени класни стаи, занемарени сгради, недостатъчен брой учители и непоносими температури по време на горещите вълни по-рано т.г. Протестната вълна тръгна от лицеите в Париж, но бързо стигна и до много други градове в цялата страна. Към учениците се присъединиха и студенти, като поне 30 са блокираните кампуси в страната.

Властите отбелязаха, че исканията на тийнейджърите са основателни, но осъдиха “градското насилие”. В четвъртък и петък напрежението ескалира в няколко града, като

имаше и сблъсъци с полицията

заради блокирането на входовете на стотици гимназии наред с палежи и няколко инцидента.

В Марсилия директор на училище и неговият заместник бяха залети с бензин, но неволно. В същото училище обаче журналист е бил нападнат, съобщи “Монд”. В Нант пожарникари трябваше да се намесят, за да потушат пожар във входа на гимназия след насилие срещу персонала.

В Лион твърдят, че само в техния регион щетите са “най-малко 25 млн. евро”. В Страсбург поне една кола беше подпалена, а трамваите спряха движението си, когато полицията се сблъска с младежи в Тулуза. Сигнали за ранени полицаи имаше в Париж и Лоар. Според учениците обаче реакцията на полицията е била груба. “Протестът е основно право”, гласеше един от лозунгите на демонстрантите. “В класната стая сме по 35 души”, посочи 17-годишен ученик от Страсбург. И допълни: “Няма достатъчно тоалетни и в някои стаи има течове. Сградата се разпада, столовата е твърде малка. Нямаме никакъв бюджет, никакви ресурси”.

Въпреки случаите на насилие срещу училищен персонал, някои учители подкрепиха учениците си. Жулиет Естивил - преподавателка по испански в Париж, коментира пред “Гардиън”, че се е “отвратила” от реакцията на полицията. Само в четвъртък близо 2000 младежи между 15 и 18 г. бяха арестувани, а от началото на протестите задържаните са над 3000.

Премиерът Себастиан Льокорню заяви, че според вътрешното разузнаване движението е

инициирано от крайнолявата партия

“Непокорна Франция” (LFI), която обаче отрече обвиненията.

Лидерът на LFI и кандидат за президент през 2027 г. Жан-Люк Меланшон наистина подкрепи протестите, но призова студентите да използват ненасилствени методи.