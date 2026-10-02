Русия включи дъщерята на Борис Немцов в регистъра на чуждестранните агенти

Министерството на правосъдието на Руската федерация е включило в регистъра на чуждестранните агенти журналистката Жанна Немцова - дъщеря на убития през 2015 г. политик Борис Немцов, съобщи ТАСС, като се позовава на данни, публикувани на сайта на ведомството. В списъка е и информационният ресурс "Екипът на Навални"

"Ж. Б. Немцова е разпространявала недостоверна информация за решенията, вземани от органите на публичната власт в Руската федерация, и за провежданата от тях политика", се казва на сайта. "Информационният ресурс "Екипът на Навални" е разпространявал недостоверна информация за решенията, вземани от органите на публичната власт в Руската федерация, и за провежданата от тях политика", се казва още в съобщението.

Борис Немцов бе застрелян на 27 февруари 2015 г. в центъра на Москва. Бившият вицепремиер беше един от най-големите критици на президента Владимир Путин и политиката му. През 2017 г. съд в Русия осъди петима души от чеченски произход за физическото извършване на престъплението.

В регистъра са включени също членът на президиума на "Лигата на свободните нации" Рустам Хуажев и информационният ресурс "Реанимация", съобщава БТА.

В същото време руското правосъдно министерство е заличило от регистъра "Центъра за работа по проблема с насилието" заради ликвидирането на организацията.