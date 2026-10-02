Зеленски: Путин иска да принуди хората да напуснат Киев

Русия иска да принуди хората да напуснат Киев и ще увеличи атаките си срещу Украйна заради приближаването на междинните избори за Конгрес в САЩ, заяви президентът на страната Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

В интервю за испанския вестник „Паис" Зеленски каза, че стратегията на руския президент Владимир Путин е да ескалира конфликта възможно най-много и че Москва вече прави това. С наближаването на междинните избори в САЩ на 3 ноември Путин ще засили още повече тези действия, предупреди той.

През последните няколко седмици Русия увеличи атаките си, като нанася удари по украинската столица Киев, както през деня, така и през нощта, включително по множество цивилни обекти, отбелязва Укринформ.

Зеленски каза, че според него Путин иска да принуди хората да напуснат града.

Това е била и една от целите на Русия при пълномащабната ѝ инвазия през 2022 г., посочи украинският президент. Според Зеленски Русия е искала да принуди хората да напуснат столицата, за да покаже, че без столица Украйна няма да има държава. Той обаче подчерта, че Украйна е много повече от столицата си, въпреки че Киев продължава да устоява на атаките.

По думите на Зеленски през последните седмици Киев е бил подложен на между 300 и 500 атаки дневно, което според него е свързано с предстоящите избори в САЩ.

Той заяви, че руснаците атакуват в опит да парализират града и да попречат на хората да ходят на училище или работа. Според Зеленски Русия се опитва да потопи Украйна в хаос.

Украинският лидер подчерта, че сред целите на руските атаки са логистичната инфраструктура, включително доставките на храни и медицински материали, както и селското стопанство и образователните институции. Той смята, че целта е просто да бъде унищожена способността на хората да водят нормален живот.

Русия обаче не се страхува от Европа и санкциите няма да ѝ се отразят съществено, като Москва насочва посланията си преди всичко към САЩ, посочи още той, цитира БТА.

Зеленски каза също, че по време на посещението на екипа на Тръмп за преговорите в Киев на 6 септември е предупредил американските представители за предстоящи масирани руски атаки. По думите му той тогава е посочил, че след изборите в Русия, които бяха произведени преди две седмици, Москва ще предприеме масирани атаки, които ще засегнат пряко цивилното население.