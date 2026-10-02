САЩ спряха консулските си услуги в Бразилия заради опасения за сигурността

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САЩ преустановяват консулските си услуги в дипломатическите си представителства в Бразилия поради опасения за сигурността преди президентските избори в страната, съобщи Ройтерс.

"Консулските услуги в посолствата и консулствата на САЩ в Бразилия ще бъдат преустановени считано от този петък, 2 октомври, поради опасения за сигурността. Американските граждани, които през това време имат нужда от спешна помощ, не трябва да посещават посолството, консулствата или другите дипломатически представителства на САЩ", гласи официалното съобщение на Държавния департамент на САЩ.

Ведомството не предостави повече подробности относно проблемите за сигурността в Бразилия преди изборите, които ще се състоят тази неделя.

"Работим в тясно сътрудничество с компетентните бразилски органи, за да решим проблемите със сигурността", посочи говорител на Държавния департамент в имейл.

Не беше уточнено също така кога консулските услуги отново ще бъдат достъпни.

Посланикът на Австралия в Бразилия, Софи Дейвис, заяви в социалните мрежи, че австралийското посолство също ще бъде затворено поради опасения за сигурността, като се позова на предупреждението на Държавния департамент на САЩ.

"Ние също съветваме да се избягват посещения в посолството и консулството на САЩ, както и другите им дипломатически представителства и околни райони в Бразилия", посочи Дейвис.

Министерството на външните работи на Бразилия отказа да коментира информацията.

Бразилските граждани ще гласуват за президент тази неделя, което ще определи дали най-голямата страна в Латинска Америка ще се присъедини към консервативната вълна на континента или ще поеме по собствен път.

Президентът Луиз Инасио Лула да Силва предупреди за външна намеса в изборите, включително и за нови мита, които могат да бъдат наложени от Вашингтон.

Представители на бразилските разузнавателни служби информираха френската и германската дипломатическа мисия в столицата Бразилия за възможна намеса от страна на САЩ и Русия преди началото на изборите.

Действието на бразилското разузнаване подчертава нарастващите опасения от двете страни на океана относно усилията на американския президент Доналд Тръмп, който се стреми да подкрепя кандидати със сходни възгледи на латиноамериканския континент, отбелязва Ройтерс.

Действащият президент Луиз Инасио Лула да Силва и сенаторът Флавио Болсонаро, син на бившия държавен глава Жаир Болсонаро, влизат в последните дни на кампанията при изключително близки резултати в социологическите проучвания.

Първият тур е на 4 октомври. Ако никой не получи необходимото мнозинство, двамата водещи кандидати ще се изправят един срещу друг на балотаж на 25 октомври.