Южният мост в Киев вече е напълно затворен за движение

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Южният мост в Киев над река Днепър вече е напълно затворен за движение за автомобили и влакове на метрото след множество руски атаки, предаде Укринформ.

„След няколко вражески атаки Южният мост е напълно затворен за автомобилен трафик и метро – както по време на сигнали за въздушна тревога, така и когато такива липсват", съобщи в приложението „Телеграм" Киевската градска държавна администрация, информира БТА.

В момента на различни места в украинската столица са в сила временни ограничения на движението по време на сигнали за въздушна тревога.

През последните няколко седмици Русия увеличи атаките си, като нанася удари по украинската столица Киев, както през деня, така и през нощта, включително по множество цивилни обекти.

Президентът Володимир Зеленски каза, че според него Владимир Путин иска да принуди хората да напуснат града.

Същевременно властите в Харков съобщиха, че руските сили са нанесли удари по североизточния украински град с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Кметът Игор Терехов заяви, че ударите са нанесени в жилищни райони. Една жилищна сграда е била напълно разрушена.