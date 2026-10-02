Почина "Кралят на казината" Суди Озкан

Починал е известният турски бизнесмен Суди Озкан. Той беше познат с прякора си "Кралят на казината", както и с инвестициите си в луксозни хотели и казина.

Все още няма официално изявление от близките му за причината за смъртта на Озкан, който от известно време водеше уединен живот, пишат турските медии. Озкан е роден през 1939 година в Адана.

Според турската медия "Хаберлер" Озкан се е лекувал в истанбулска болница преди смъртта си, но семейството му засега не съобщава от какво.

През 80-те и 90-те години на миналия век Озкан, който беше една от най-влиятелните фигури в сектора на развлеченията и туризма в Турция, стана известен с многобройните луксозни хотели и казина, които управляваше. До 1998 г., когато казината в Турция бяха затворени по закон, Озкан беше най-голямото име в сектора, а след налагането на забраната той създаде марката „Princess International Group" и насочи дейността си към чужбина.

Известният бизнесмен пусна в експлоатация десетки казина и ваканционни комплекси в много страни по света, сред които Беларус, България, Грузия, Северна Македония, Албания, Суринам и Карибите.

Той притежава и казино в Свиленград, на около 15 километра от турската граница. Съоръжението е насочено и към турски клиенти. По това време Озкан заявява, че инвестициите му в хотели и казина в България надхвърлят 100 милиона долара.

В Беларус той прави по-необичайна инвестиция. Купува историческия хотел „Свислоч" в Минск, където някога е отсядал съветският лидер Йосиф Сталин, и го превръща в хотел-казино на веригата Princess с реставрация на стойност приблизително 20 милиона долара.

Суди Озкан, който през цялата си кариера беше обект на различни обвинения, беше принуден да живее дълго време в чужбина поради данъчни проверки и съдебни дела, започнати срещу него в края на 90-те и началото на 2000-те години. Впоследствие Озкан седна на масата за преговори с Министерството на финансите в Турция и преструктурира данъчните си задължения към държавата, като по този начин възстанови правните и финансовите си връзки с Турция на законна основа.

Бизнесменът открива първото си казино в Истанбул през 1985 г. До официалното затваряне на казината в цялата страна през 1998 г., той вече управлява 19 казина в Турция. По това време в цяла Турция е имало 78 казина, като приблизително една четвърт от тях са били под контрола на Озкан.

Богатството му се оценява на близо 4 млрд. долара. Princess International Group оперира в 16 държави и притежава 28 бизнеса, 16 хотела, повече от 100 компании и над 60 недвижими имоти.

През годините Озкан има два брака и шест деца. С първата му съпруга Ситаре са заедно 35 години и имат две дъщери - Анибал Енис и Венера Неслихан. 11-годишният му внук, син на дъщеря му Анибал, загина в катастрофа през 2004 г.

През 1997 г. Суди се запознава с Катярина Шулкевич от Беларус. Двамата вдигат пищна сватба през 2004 г. на карибския остров Сен Мартин. Имат четири деца, които се открояват с необичайните си имена - Крал, Роял, Судихан и Принцес - най-малката му дъщеря е на 21 години и носи името на компанията му. През 2011 г. обаче двамата с Шулкевич се развеждат.