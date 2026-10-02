Популярна иранска актриса е осъдена на 1 г. затвор заради подкрепа на протестите

Популярната иранска актриса Елназ Шакердуст бе осъдена на една година затвор заради подкрепата си за протестиращи, убити по време на кървавото потушаване на протестното движение през януари 2026 г., предаде Франс прес, като цитира ирански организации, базирани извън страната.

Присъдата на актрисата, която включва и двегодишна забрана за политическа, артистична и онлайн дейност, е била потвърдена от апелативен съд, според неправителствената организация Human Rights Activists News Agency (HRANA) и независимата медия "Емтедад", разговаряла с нейния адвокат.

Датите на решенията, постановени от иранското правосъдие на първа инстанция и при обжалването, не са известни. АФП отбелязва, че не разполага с информация дали актрисата се намира в Иран, съобщава БТА.

Няколко седмици след репресиите Елназ Шакердуст заяви, че повече няма да работи в своята страна, "която мирише на кръв".

"Оплаквам своите скъпи сънародници. Как може да има фестивал? Няма да участвам в никакви тържества и няма да изиграя повече нито една роля на тази земя, която мирише на кръв", написа актрисата в Инстаграм през февруари, когато бе открит кинофестивалът "Фаджр" - най-голямото по рода си ежегодно събитие в Техеран

В началото на януари Техеран потуши с насилие мащабно протестно движение, започнало в края на декември в знак на недоволство от поскъпването на живота. Впоследствие протестите прераснаха в широка антиправителствена мобилизация, достигнала своя връх на 8 и 9 януари.

Неправителствени организации говорят за хиляди загинали в резултат на репресиите, докато властите признават над 3000 жертви, но приписват насилието на "терористични действия", организирани от САЩ и Израел.

Четиридесет и две годишната Елназ Шакердуст е участвала в повече от 50 филма през двете десетилетия на своята кариера и е носителка на множество отличия от ирански фестивали в Иран.

През 2021 г. тя осъди убийството на млад мъж от собственото му семейство в югозападната част на страната заради неговата хомосексуалност. След това иранските съдебни власти разпоредиха премахването на нейната публикация от Инстраграм, която предизвика възмущение сред консервативните среди.