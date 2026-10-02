Тръмп заплаши да удари тежко Иран, ако имат общо с отвлечения самолет на Flydubai

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща в четвъртък да нанесе „много тежък удар" на Иран, ако се установи, че Техеран има връзка с инцидента със самолета на Flydubai, при който полет от Дубай за Тел Авив беше пренасочен към Саудитска Арабия.

На въпроса на репортери дали САЩ биха обмислили ответни мерки срещу Иран, ако се установи връзка с инцидента, Тръмп отговори: „Ще им нанесем много тежък удар, не се притеснявайте."

Тръмп заяви, че е чул индикации, че Иран може да е замесен, но добави, че въпросът все още се разглежда.

„Бих казал, че отговорът, въз основа на това, което чувам, е „да", но в момента работим по въпроса", заяви Тръмп пред репортери в Белия дом, когато беше попитан дали Иран е замесен.

Коментарите са по повод аварийното кацане на полет FZ1073 на Flydubai, който пътуваше от Дубай към Тел Авив, преди да бъде пренасочен към саудитския град Табук.

Flydubai съобщи, че „в пилотската кабина е възникнала разправа" и че членове на екипажа са се намесили, за да осигурят безопасността на самолета, преди той да бъде безопасно пренасочен.

По-късно авиокомпанията преустанови полетите от и към Израел, докато властите продължават разследването на инцидента.

Предупреждението на Тръмп дойде, докато той отново се хвалеше с успех в нанасянето на удари по иранската ядрена програма по време на продължаващата регионална война.

„Многократно заявявах, че ще са необходими 4–6 седмици, за да се отървем от ЯДРЕНАТА ЗАПЛАХА ОТ ИРАН, а аз го направих за една нощ!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

„Останалото време е само за да се уверим, че нещата ще останат така", добави той.

Заплахата на Тръмп съвпадна и с по-мащабно военно укрепване на САЩ в региона.

Axios съобщи, че Вашингтон наскоро е разположил допълнителни ракетни батареи „Пейтриът" в Саудитска Арабия и Катар, за да подпомогне защитата на ключови енергийни съоръжения от евентуални ирански ответни удари.

Медията съобщи също, че самолетоносачът „Теодор Рузвелт" и неговата ударна група се насочват към Близкия Изток, където биха могли да се присъединят към други две американски ударни групи на самолетоносачи, които вече се намират в региона.

Обединените арабски емирства започнаха разследване дали инцидентът с Flydubai е свързан с тероризъм, докато Саудитска Арабия съобщи, че вторият пилот е бил прехвърлен в ОАЕ в четвъртък, придружен от „емиратски екип за сигурност".

Саудитска Арабия заяви, че първоначалното разследване показва, че вторият пилот е нападнал капитана на самолета.

Предполагаемото нападение предизвика борба за контрол над самолета преди аварийното кацане в Саудитска Арабия.

По-късно пътниците бяха прехвърлени в Израел с резервен полет.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че заподозряният е преминал през „ислямистка радикална индоктринация".

„Знаем, че той е преминал през радикална ислямистка индоктринация", заяви Нетаняху пред Fox News, без да дава повече подробности.

Коментарите му дойдоха, след като главният прокурор на ОАЕ заяви, че разследващите ще проучат дали е имало „терористична дейност или намерение".

Нетаняху заяви, че ОАЕ ще ръководят разследването, а Израел ще участва в него.

Той посочи, че вторият пилот е гражданин на Оман, и заяви, че Израел ще провери как е било разрешено на него да работи по полети до тази страна.

„Имаме ограничения, според които не могат да се наемат пилоти от държави, които нямат дипломатически отношения с Израел. Очевидно той е успял да премине през тази процедура", каза Нетаняху.