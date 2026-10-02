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ЕС призова Русия да осигури хуманитарна помощ на населението в украинския град Олешки

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Град Олешки СНИМКА: Екс/ @lubinetzs

ЕС призова Русия да осигури хуманитарна помощ на цивилното населението в украинския град Олешки в Херсонска област, който в момента е под руска окупация.

Европейският комисар по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лахбиб описа ситуацията като "ужасяваща".

„Случващото се в Олешки, Украйна, е ужасяващо. Цивилните са блокирани под обсада от руските сили, без достъп до храна, лекарства, чиста вода и основни грижи. Това е неприемливо", каза Лахбиб.

„Русия, като окупационна сила, има ясни задължения съгласно международното хуманитарно право: цивилното население трябва да бъде защитено, а предоставянето на хуманитарна помощ трябва да бъде улеснено", добави тя, цитирана от БТА.

Град Олешки СНИМКА: Екс/ @lubinetzs

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