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Британската полиция обвини 28-годишен за подготовка на терористични актове, включително срещу лидера на партия „Реформирай Обединеното кралство" (Reform UK) Найджъл Фараж, предаде Ройтерс.

„След внимателен преглед на доказателствата взехме решение да повдигнем обвинение на Джошуа Кери за действия, свързани с подготовката на терористични актове", каза Франк Фъргюсън, главен прокурор в Кралската прокурорска служба.

„Нашите прокурори работиха в тясно сътрудничество с полицията, за да установят, че има достатъчно доказателства случаят да бъде внесен в съда, и ще продължим да работим с нея с напредването на разследването", допълни той, цитира БТА.