Разкриха показанията на лекарите относно смъртта на Мазонакис

Една от лекарките, обвинени в умишлено убийство на популярния певец Йоргос Мазонакис, заяви, че е реагирала незабавно, когато той е изпаднал в безсъзнание по време на процедура в клиниката ѝ.

„Веднага му поставих кислородна маска и започнах да викам съпруга си. Не знам дали мониторът имаше алармена функция. Извиках медицинската сестра да ми подготви адреналин и поисках незабавно да повикат Илиас (съпруга ѝ, който също е лекар)", каза 56-годишната лекарка пред разследващия съдия шест дни след смъртта на певеца.

54-годишният Мазонакис почина на 9 септември, след като получи сърдечен арест по време на плазмафереза ​​в клиниката. Процедурата включва извеждане, филтриране и връщане на кръвната плазма в тялото.

В петък в медиите изтече стенограма от показанията на лекарката, обхващащи 18 страници, както и от тези на съпруга ѝ.

Тя заяви, че не знае коя медицинска сестра се е отзовала на повикването ѝ и е започнала сърдечно-белодробна реанимация. „Обучена съм в областта на хирургията, така че знаех как да реагирам при спешен случай. Реагирах мигновено", каза тяя пише гръцкото издание "Катемарини".

Тя твърди, че съпругът ѝ е пристигнал веднага и също е извършил реанимация, като отбелязва, че „всичко се е случило в рамките на една минута". Добави още, че в клиниката е имало наличен адреналин.

Лекарката предположи, че сърдечният арест на Мазонакис може да е свързан със стенокардия на Принцметал, която според нея „е свързана с употребата на кокаин".

В своите показания 58-годишният ѝ съпруг подчерта, че „никога не е имал каквито и да било медицински, професионални, функционални или терапевтични отношения с починалия, нито пък се е грижил за него".

„Мазонакис беше пациент на съпругата ми, а не мой", каза той.

Той също така заяви, че не е работил с терапевтичното оборудване, използвано от съпругата му. „Не възразявам срещу използването му; напълно я уважавам, но спазвам дистанция, тъй като това не е моята област", ​​каза той. Клиниката рекламираше услуги за дълголетие и забавяне на стареенето, но не притежаваше лиценз за извършване на плазмафереза ​​– процедура, която може да се прави единствено в напълно оборудвани болници.

Двамата лекари, които бяха задържани под стража след дадените от тях показания миналия месец, отричат ​​да са извършили нарушение.