Криста Пайк е на изкуствено дишане след неуспешната екзекуция

Криста Пайк, която оцеля след опит за екзекуция в американския щат Тенеси, е на изкуствено дишане и остава в безсъзнание.

Това съобщиха адвокатите ѝ в петък, след като състоянието ѝ оставаше неясно след неуспешната екзекуция, пише Си Ен Ен.

В сряда на 50-годишната Пайк ѝ бяха инжектирани две смъртоносни дози пентобарбитал, които обаче не успяха да я убият. Това трябваше да е първата екзекуция на жена в щата за последните 200 години.

По време на процедурата дясната ѝ ръка посинява, а около местата на инжекциите се появяват мехури. Пайк се оплаква от силна болка и казва, че усеща ръката си така, сякаш „ще се пръсне". Адвокатите ѝ предполагат, че медикаментът може да е попаднал в тъканите на ръката, вместо директно в кръвообращението.

Екзекуцията първоначално е била насрочена за 10:00 часа в сряда заради бруталното убийство през 1995 г. на 19-годишната Колийн Слемър, извършено в пристъп на ревност.

Процедурата обаче е била отложена с часове, след като Апелативният съд на САЩ за Шести окръг е издал заповед за спиране на екзекуцията „до последващо разпореждане на съда".

Върховният съд на САЩ е отменил решението малко преди 18:00 часа местно време, което е позволило екзекуцията да продължи. Това е първата екзекуция на жена в Тенеси от повече от 200 години.

Медийните свидетели разказват, че завесите към камерата за екзекуции са били отворени в 19:26 часа. Пайк е изпяла песен заедно със своя духовен съветник и е направила последното си изявление.

Малко след това тя е казала, че усеща ръката си така, сякаш ще се пръсне, като многократно е ритала с крака.

В 19:46 часа служителите на затвора са спуснали завесата към медийната зала. Три минути по-късно тя отново е била вдигната.

След като втората доза не подействала, Пайк вдигнала глава и огледала стаята. Тя попитала дали е нормално да усеща "болка и парене".

В щата Тенеси е разрешено да се постави втора доза в случай, че първата не е подействала. В закона обаче не е посочено какво следва, ако и втората доза не подейства.

Според свидетели на несъстоялата се екзекуция, случаят е прецедент. Губернаторът на щата Бил Лий отмени всички насрочени екзекуции до изясняване на случая, а от ООН призоваха смъртната присъда на Пайк да бъде отменена.

Пайк е осъдена на смърт за жестокото убийство на своя съученичка, станало през 1996 г. Тя примамила 19-годишната Колийн Слемър в неоживено място край кампуса на университета Тенеси. Пайк била с тогавашното ѝ гадже Тадарил Шип.

Двамата пребили жестоко Слемър, след което я измъчвали с макетно ножче, издълбали пентаграм на гърдите ѝ, докато тя все още била жива, а после ѝ разбили главата с парче асфалт.

Пайк взела парче от черепа на Слемър като „трофей" от ужасяващото убийство, което после показала на съучениците си. Двамата били арестувани в рамките на 36 часа след зверското убийство.

Пайк, който по време на престъплението е на 18 години, получава смъртна присъда за убийството. Шип, който тогава е бил на 17 години, получава доживотен затвор с възможност за предсрочно освобождаване след 25 години. Миналия октомври обаче му е отказано предсрочно освобождаване и делото му ще може да бъде разгледано отново през октомври 2031 г.