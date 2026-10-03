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Кола се вряза в минувачи в Австралия, най-малко 9 са ранени (Видео)

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КАДЪР: Екс/@OneNewsAu

Най-малко девет души бяха ранени след като автомобил се вряза в минувачи в австралийския град Нюкасъл, съобщи Ройтерс.

Хиляди души са се били по улиците на града, за да изпратят местния ръгби отбор "Нюкасъл Найтс", който тази неделя трябва да играе във финала на Националната ръгби лига в Сидни.

Сред пострадалите има и деца, като някои от тях са тежко ранени, заяви кметът на Нюкасъл Гавин Морис, предаде БТА. 

Инцидентът е станал в предградието Уолсенд, а шофьорът на автомобила е арестуван на място. По първоначални данни няма връзка с тероризъм, съобщи говорител на полицията.

Нюкасъл се намира на около 110 км северно от Сидни, столицата на щата Нов Южен Уелс.

КАДЪР: Екс/@OneNewsAu

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