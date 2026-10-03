Кола се вряза в минувачи в Австралия, най-малко 9 са ранени (Видео)

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Най-малко девет души бяха ранени след като автомобил се вряза в минувачи в австралийския град Нюкасъл, съобщи Ройтерс.

Хиляди души са се били по улиците на града, за да изпратят местния ръгби отбор "Нюкасъл Найтс", който тази неделя трябва да играе във финала на Националната ръгби лига в Сидни.

Сред пострадалите има и деца, като някои от тях са тежко ранени, заяви кметът на Нюкасъл Гавин Морис, предаде БТА. 🟠 #BREAKING TEN PEOPLE ARE NOW INJURED AFTER A CAR PLOUGHED INTO KNIGHTS FANS AT WALLSEND, AND POLICE MINISTER YASMIN CATLEY WILL FRONT MEDIA AT 2PM 🟠



NSW Police have raised the number of people hurt to ten, up from nine this morning, after a car hit a crowd of fans lining… pic.twitter.com/rXUTOxQEM1 — One News Australia (@OneNewsAu) October 3, 2026

Инцидентът е станал в предградието Уолсенд, а шофьорът на автомобила е арестуван на място. По първоначални данни няма връзка с тероризъм, съобщи говорител на полицията.