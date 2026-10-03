Лаборантка на 28 г. почина от чума в Сибир, около 200 са под карантина

Предполага се, че младата жена се е заразила от счупена епруветка в лаборатория в Иркутск

28-годишна лаборантка е починала от белодробна чума в Иркутска област в Сибир, Русия. Около 200 души, с които тя вероятно е имала контакт, са поставени под карантина, съобщава Франс прес, като се позовава се на руски медии.

Според руското издание „Народите на Байкал" починалата е Дария Чипилова, която е работила в Института за борба с чумата в град Иркутск. Предполага се, че младата жена се е заразила след инцидент със счупена епруветка. Изданието съобщава, че около 200 души, които евентуално са били в контакт с нея, са поставени под карантина. Не се посочват обаче подробности за състоянието им, както и за предприетите противоепидемични мерки.

Губернаторът на съседната руска република Бурятия Алексей Циденов също потвърди в публикация в социалните мрежи, че жена в Иркутска област е починала от чума.

Руското министерство на здравеопазването все още не е излязло с официално изявление по случая. От Франс прес уточняват, че агенцията не е успяла да потвърди независимо информацията, разпространена от руските медии.

Белодробната чума е една от най-опасните форми на заболяването. Тя се причинява от бактерията Yersinia pestis и може да се предава от човек на човек по въздушно-капков път.