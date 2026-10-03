Над 5000 са задържани на ученическите протести във Франция (Снимки)

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Над 5000 души са били задържани от понеделник насам по време на ученическите протести във Франция, съобщи тази вечер министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез пред френската телевизия Те Еф 1, предаде ДПА.

Общо 1747 души са задържани днес, а 1954 - вчера, добави Нуниез, цитиран от БТА. СНИМКА: Ройтерс

Около 85% от задържаните са непълнолетни, повечето от които - ученици, посочи френският вътрешен министър. Той обаче добави, че това не означава непременно, че те са били от училищата, в близост до които са били арестувани. СНИМКА: Ройтерс

Според министъра общо 735 училища са били засегнати от протестите днес, което е с 30% по-малко в сравнение с предходния ден. Безредици са избухнали в близост до 158 училища. СНИМКА: Ройтерс

Нуниез каза също така, че силите за сигурност са се намесвали постоянно при инциденти, свързани с безредици, нанасяне на имуществени щети и актове на насилие.