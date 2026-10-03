Бивш US конгресмен е осъден на 10 г. затвор за тайно лобиране в полза на Мадуро

Бившият американски конгресмен Дейвид Ривера бе осъден вчера на 10 години затвор за незаконно лобиране пред американски длъжностни лица с цел облекчаване на натиска върху правителството на сваления венецуелски президент Николас Мадуро, предаде Ройтерс.

61-годишният Ривера, който е републиканец и представляваше Южна Флорида в Камарата на представителите на САЩ от 2011 г. до 2013 г., беше признат за виновен в съдебен процес през май тази година за лобиране пред американски длъжностни лица в полза на Венецуела през 2017 г., без да бъде регистриран като чуждестранен агент, както се изисква от американския Закон за регистрация на чуждестранните агенти (FARA).

Присъдата бе произнесена от окръжния съдия Мелиса Дамиан на съдебно заседание във федералния съд в Маями.

Прокуратурата в Маями бе призовала Дамиан да наложи „значителен срок на лишаване от свобода“. Прокурорите заявиха, че Ривера е действал от името на „враждебно чуждо правителство“ и е получил 20 млн. долара от американското дъщерно дружество на държавната петролна компания на Венецуела.

Ривера пледира „невинен“, а адвокатите му заявиха, че не трябва да му бъде налагано наказание лишаване от свобода. Те изтъкнаха, че той е работил, за да помогне на опозицията във Венецуела да свали Мадуро от власт, а не да облагодетелства венецуелското правителство, пише БТА.

Обвиненията срещу Ривера бяха повдигнати през 2022 г. по време на администрацията на президента демократ Джо Байдън, а адвокатите от защитата отбелязаха, че републиканецът Доналд Тръмп е омаловажил значението на съдебните дела по Закона за регистрация на чуждестранните агенти след встъпването си в длъжност през януари 2025 година.