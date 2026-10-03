ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Северна Корея изстреля балистична ракета, осъди до...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23667412 www.24chasa.bg

На пилота-нападател от FlyDubai му било забранено да лети в Оман

5212
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

На втория пилот на FlyDubai, който преди дни нападна капитана на самолета по време на полет от Дубай до Тел Авив, преди това е било забранено да лети от властите в Оман заради подозрения за радикализация.

Това съобщиха "Ал Арабия" и Си Ен Ен.

Смята се, че пилотът, чийто баща е оманец, а майка му е сирийка, е бил смятан от оманските власти за човек, повлиян от радикални ислямистки групировки по време на престоя си в Сирия. Заради съображения за сигурност му е било забранено да пилотира.

Мъжът, идентифициран като Хамам ал Хамами, се присъединил към FlyDubai, след като напуснал предишния си работодател "Оман Еър". По данни на медиите той безуспешно е кандидатствал и за работа в друга авиокомпания от ОАЕ - "Емирейтс".

Инцидентът стана на 30 септември на борда на самолет, пътуващ от Дубай за Тел Авив. По време на полета вторият пилот намушка индийския капитан, който въпреки нападението успя да отвори вратата на пилотската кабина. Пътници и членове на екипажа след това обезвредиха нападателя.

Самолетът рязко загуби височина по време на инцидента, а след това извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия.

Точните обстоятелства около нападението и мотивите на втория пилот все още се изясняват. Разследването се води от властите в ОАЕ, където са прехвърлени двамата пилоти.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че нападателят е "претърпял ислямистка радикализация" и е "имал намерение да разбие самолета заедно с пътниците". Това твърдение не е независимо потвърдено.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Защо поети и държавници не забравиха “праха на Самуила”