На пилота-нападател от FlyDubai му било забранено да лети в Оман

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На втория пилот на FlyDubai, който преди дни нападна капитана на самолета по време на полет от Дубай до Тел Авив, преди това е било забранено да лети от властите в Оман заради подозрения за радикализация.

Това съобщиха "Ал Арабия" и Си Ен Ен.

Смята се, че пилотът, чийто баща е оманец, а майка му е сирийка, е бил смятан от оманските власти за човек, повлиян от радикални ислямистки групировки по време на престоя си в Сирия. Заради съображения за сигурност му е било забранено да пилотира.

Мъжът, идентифициран като Хамам ал Хамами, се присъединил към FlyDubai, след като напуснал предишния си работодател "Оман Еър". По данни на медиите той безуспешно е кандидатствал и за работа в друга авиокомпания от ОАЕ - "Емирейтс".

Инцидентът стана на 30 септември на борда на самолет, пътуващ от Дубай за Тел Авив. По време на полета вторият пилот намушка индийския капитан, който въпреки нападението успя да отвори вратата на пилотската кабина. Пътници и членове на екипажа след това обезвредиха нападателя.

Самолетът рязко загуби височина по време на инцидента, а след това извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия.

Точните обстоятелства около нападението и мотивите на втория пилот все още се изясняват. Разследването се води от властите в ОАЕ, където са прехвърлени двамата пилоти.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че нападателят е "претърпял ислямистка радикализация" и е "имал намерение да разбие самолета заедно с пътниците". Това твърдение не е независимо потвърдено.