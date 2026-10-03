Сеул: Северна Корея изстреля балистична ракета към морето от източното си крайбрежие

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Северна Корея изстреля балистична ракета към морето от източното си крайбрежие, съобщи днес в изявление Общото командване на Въоръжените сили на Южна Корея, предаде Ройтерс.

Изстрелването идва ден след като Ким Йо-чен, влиятелната сестра на лидера на Северна Корея Ким Чен-ун, публикува изявление, в което отхвърля искането на Сеул за извинение за севернокорейските мини, които раниха сериозно южнокорейски войници в демилитаризираната зона - силно укрепен район между двете Кореи.

Южна Корея заяви тази седмица, че севернокорейски мини са причина за експлозията, при която бяха сериозно ранени двама южнокорейски войници по време на разузнавателна мисия в граничната зона с ширина 4 километра, простираща се на Корейския полуостров.

Северна Корея засили значително враждебността си спрямо Южна Корея през последните години, отхвърляйки обединението като национална цел, и нарече Южна Корея свой „главен враг“, пише БТА.