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Няма да подновяват наказателното разследване срещу Джером Пауъл

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Джером Пауъл КАДЪР: Ютуб/CNBC Television

Министерството на правосъдието на САЩ няма да възобнови наказателното разследване срещу бившия президент на Управлението за федералния резерв на САЩ (УФР) Джером Пауъл във връзка с надхвърлянето на разходите по проекта за ремонт на сградата на централната американска банка, заяви снощи говорител на министерството, цитиран от Ройтерс.

В коментар пред агенция „Блумбърг нюз“, която първа съобщи за това, министърът на правосъдието и главен прокурор на САЩ Тод Бланч каза снощи, че не изключва възможността да продължи да разследва надзора върху проекта и евентуално да предприеме действия, ако се появят доказателства за нередности, пише БТА. 

Генералният инспектор на УФР заяви в сряда, че не е намерил основания за препращане на делото към наказателните органи или доказателства за административни нарушения, свързани с надхвърляне на разходите по проекта, но заключението му, че е имало небрежен надзор, предизвика нов призив от страна на американския президент Доналд Тръмп за оставка на Пауъл.

Пауъл продължава да бъде член на Управителния съвет на УФР, след като се оттегли от ръководния пост на централната банка на САЩ през май тази година.

Джером Пауъл КАДЪР: Ютуб/CNBC Television

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