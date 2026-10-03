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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23667485 www.24chasa.bg

Танкер беше поразен от снаряд в Ормузкия проток край Оман

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Танкер. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА Снимка: Източник: Pixabay

Танкер е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман, съобщи Британската служба за морски търговски операции.

Инцидентът е станал късно снощи на около 7,4 км източно от бреговете на Оман. За удара е съобщил капитанът на плавателния съд, като по думите му целият екипаж е в безопасност, предаде БТА.

Танкерът се е намирал в близост до северния край на Оман, недалеч от стратегическия ексклав Мусандам. Засега няма данни за петролен разлив или други екологични последици от инцидента, а властите разследват случая.

Танкер. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

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