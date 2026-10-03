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Най-малко 4 жертви след израелски удар по жилищна сграда в Газа

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Преди дни имаше масово погребение на жертви след удари по жилищни сгради в Газа. СНИМКА: РОЙТЕРС

Най-малко четирима са загинали при израелски въздушен удар по жилищен блок в град Газа рано тази сутрин, съобщиха палестинските здравни власти.

Израелската армия все още не е коментирала удара.

САЩ посредничиха за сключването на сделка за прекратяване на огъня в анклава през октомври м.г. Преговорите обаче не доведоха до споразумение по ключови въпроси, сред които разоръжаването на "Хамас" и изтеглянето на израелските войски от анклава.

През последните седмици Израел засили ударите си по Газа. Властите в Тел Авив твърдят, че "Хамас" се превъоръжава и извършва нови атаки в нарушение на споразумението.

"Хамас" обаче отрича да подготвя нови атаки или да възстановява арсенала си и обвинява Израел, че нарушава договореното прекратяване на огъня, предаде БТА.

По данни на здравните власти в Газа най-малко 1400 палестинци са загинали при израелски удари от влизането в сила на споразумението през октомври.

За същия период четирима израелски войници са били убити от палестински бойци в ивицата Газа, според израелските власти.

Преди дни имаше масово погребение на жертви след удари по жилищни сгради в Газа. СНИМКА: РОЙТЕРС

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