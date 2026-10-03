Руските сили поразиха Северния мост в Киев

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Руските сили са атакували Северния мост в Киев рано днес, съобщи кметът Виталий Кличко.

"Удари по Северния мост. Спешните служби са на място", написа Кличко в телеграм, предаде БТА.

Това е вторият голям мост в Киев, атакуван от руските сили през последните дни - в четвъртък и петък руски дронове атакуваха Южния мост, което доведе до спиране на движението и огромни задръствания в украинската столица.

Северният и Южният мост са сред основните пътни връзки над река Днепър в Киев.

Атаките са първите сериозни удари по основните мостове на столицата от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г.