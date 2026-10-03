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КМГ: Константин Новоселов: Човешката интуиция винаги е била сърцевината на научните открития и на творческото мислене

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Човешката интуиция винаги е била сърцевината на научните открития и на творческото мислене, заяви в интервю за Китайската медийна група Константин Новоселов, носител на Нобелова награда за физика, която печели на 36-годишна възраст.

Коментирайки това как петгодишните планове на Китай движат технологичния прогрес, той сподели: „Щастлив съм, че мога със собствените си очи да видя как тези политики се превръщат в реални, осезаеми технологични резултати".

За влиянието на геополитиката върху сътрудничеството в научната сфера той посочи, че „прогресът на науката никога не е бил възможен без международно сътрудничество и искрено се надявам то да продължи и в бъдеще".

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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