Човешката интуиция винаги е била сърцевината на научните открития и на творческото мислене, заяви в интервю за Китайската медийна група Константин Новоселов, носител на Нобелова награда за физика, която печели на 36-годишна възраст.

Коментирайки това как петгодишните планове на Китай движат технологичния прогрес, той сподели: „Щастлив съм, че мога със собствените си очи да видя как тези политики се превръщат в реални, осезаеми технологични резултати".

За влиянието на геополитиката върху сътрудничеството в научната сфера той посочи, че „прогресът на науката никога не е бил възможен без международно сътрудничество и искрено се надявам то да продължи и в бъдеще".