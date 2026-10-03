КМГ: Среща на министрите на търговията от Г-20 се проведе в Милуоки

На 30 септември и 1 октомври в Милуоки, САЩ, се проведе среща на министрите на търговията от Г-20. В нея участваха министри на търговията или представители на страните членки на Г-20 и на гостуващата страна Полша.

Страните обмениха мнения по темите, поставени от американската страна, сред които противопоставяне на превръщането на храните в оръжие, справяне със свръхпроизводствените мощности, премахване на принудителния труд и преразглеждане на принципа за най-облагодетелствана нация. Срещата прие съвместна декларация по въпросите, свързани с храните, но по останалите теми не бе изготвен документ с конкретни резултати.

В срещата взе участие зам.-министърът на търговията на Китай и преговарящ по търговските въпроси Ли Чънган, който заяви в изказването си, че Г-20 следва да се придържа към концепцията за общност на споделена съдба, да консолидира международния консенсус в области като икономиката и търговията и да усъвършенства глобалното управление.

Китай призовава членовете на Г-20 да практикуват истинска многостранност, да подкрепят търговската система със Световната търговска организация в основата ѝ, съвместно да защитават и укрепват принципа за най-облагодетелствана нация като неин крайъгълен камък и да работят за стабилност и предвидимост в световната търговия. Г-20 трябва да защитава открития ред чрез колективни действия, да преодолява глобалните различия чрез устойчиво развитие и да освобождава двигателите на растежа чрез сътрудничество в цифровите и интелигентните технологии, посочи китайският зам.-министър.

Ли Чънган отбеляза също, че продоволствената сигурност е свързана с оцеляването на човечеството и със социалната стабилност на държавите. Той подчерта, че Китай дава активен принос за глобалната продоволствена сигурност и че членовете на Г-20 трябва активно да намаляват търговските бариери и съвместно да поддържат стабилността и безпрепятственото функциониране на веригите за производство и доставки на храни.