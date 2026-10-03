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Северна Корея изстреля балистична ракета, осъди до...

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Северна Корея изстреля балистична ракета, осъди доклад на ООН за човешките права

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Севернокорейският лидер Ким Чен-ун Снимка: Архив

Северна Корея изстреля балистична ракета към морето от източното си крайбрежие, Ройтерс.

Изстрелването идва ден след като Ким Йо-чен - сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, отхвърли искането на Сеул за извинение за мини в демилитаризираната зона, които сериозно раниха двама южнокорейски войници.

Южна Корея заяви тази седмица, че севернокорейски мини са причинили експлозията по време на разузнавателна мисия в граничната зона между двете Кореи.

В същото време Северна Корея осъди доклад за състоянието на човешките права в страната, представен от генералния секретар на ООН Антониу Гутериш пред Общото събрание на организацията. Севернокорейската държавна агенция КЦТА определи доклада като "изопачаване на реалността".

Пхенян отхвърля обвиненията в нарушения на човешките права и обвинява ООН и редица държави, че използват темата като "политическо оръжие".

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун

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