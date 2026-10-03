Северна Корея изстреля балистична ракета, осъди доклад на ООН за човешките права

Северна Корея изстреля балистична ракета към морето от източното си крайбрежие, Ройтерс.
Изстрелването идва ден след като Ким Йо-чен - сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, отхвърли искането на Сеул за извинение за мини в демилитаризираната зона, които сериозно раниха двама южнокорейски войници.
Южна Корея заяви тази седмица, че севернокорейски мини са причинили експлозията по време на разузнавателна мисия в граничната зона между двете Кореи.
В същото време Северна Корея осъди доклад за състоянието на човешките права в страната, представен от генералния секретар на ООН Антониу Гутериш пред Общото събрание на организацията. Севернокорейската държавна агенция КЦТА определи доклада като "изопачаване на реалността".
Пхенян отхвърля обвиненията в нарушения на човешките права и обвинява ООН и редица държави, че използват темата като "политическо оръжие".