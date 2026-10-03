ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Северна Корея изстреля балистична ракета, осъди до...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/23667846 www.24chasa.bg

Марко Рубио пристига в Атина за шестия стратегически диалог между Гърция и САЩ

Бойка Атанасова, Атина

1688
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще посети Гърция от 5 до 8 октомври като част от европейска обиколка, която включва още Исландия и Португалия. В Атина той ще оглави американската делегация на шестия кръг от стратегическия диалог между САЩ и Гърция, съобщи Държавният департамент.

Рубио ще започне пътуването си в Рейкявик, след което ще отпътува за Атина. Последната спирка от обиколката му ще бъде Лисабон.

В разговорите в гръцката столица се очаква да бъдат обсъдени сътрудничеството в областта на отбраната, енергетиката, регионалната сигурност и икономическите връзки. Конкретни нови споразумения не са обявени в съобщението за посещението.

Енергетиката е сред темите, които Атина и Вашингтон вече са обсъждали в рамките на двустранните си контакти. Сред гръцките представители в тях е външният министър Йоргос Герапетритис.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Защо поети и държавници не забравиха “праха на Самуила”