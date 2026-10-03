Марко Рубио пристига в Атина за шестия стратегически диалог между Гърция и САЩ

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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще посети Гърция от 5 до 8 октомври като част от европейска обиколка, която включва още Исландия и Португалия. В Атина той ще оглави американската делегация на шестия кръг от стратегическия диалог между САЩ и Гърция, съобщи Държавният департамент.

Рубио ще започне пътуването си в Рейкявик, след което ще отпътува за Атина. Последната спирка от обиколката му ще бъде Лисабон.

В разговорите в гръцката столица се очаква да бъдат обсъдени сътрудничеството в областта на отбраната, енергетиката, регионалната сигурност и икономическите връзки. Конкретни нови споразумения не са обявени в съобщението за посещението.

Енергетиката е сред темите, които Атина и Вашингтон вече са обсъждали в рамките на двустранните си контакти. Сред гръцките представители в тях е външният министър Йоргос Герапетритис.