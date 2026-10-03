В Гърция влязоха в сила зимните часове за тишина

От 1 октомври в Гърция действат зимните часове за тишина. Следобедният период е от 15:30 до 17:30 ч., а нощният от 22:00 до 07:30 ч. Режимът ще остане в сила до 31 март, след което ще бъде заменен от летния график. Часовете са определени с Полицейска наредба № 3/1996 и не зависят от смяната на часовника.

По време на тези периоди са забранени шумни ремонти и строителни дейности, силна музика, свирене на музикални инструменти, викове и други действия, които нарушават спокойствието на околните.

Нарушителите могат да бъдат задържани при установяване на нарушението на място. Законодателството предвижда до пет месеца лишаване от свобода или глоба до 150 дневни единици.