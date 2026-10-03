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Порой и бури удрят Крит и Додеканезите, вятърът в Егейско море - 9 бала

Бойка Атанасова, Атина

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Силни дъждове и гръмотевични бури се очакват днес, 3 октомври, в южната част на Егейско море. Според актуализираното извънредно предупреждение на гръцката Национална метеорологична служба интензивните явления в района може да продължат до обяд в неделя, 4 октомври. В Егейско море до тази вечер ще духат много силни североизточни ветрове, на места до 8–9 бала по Бофорт.

В Крит се очакват силни валежи и гръмотевични бури през целия ден, като явленията постепенно ще отслабват късно вечерта. За Додеканезите, най-вече южните им части, е в сила оранжев код за опасно време. Там бурите се очакват от обяд днес до обяд в неделя. Ветровете в Егейско море трябва постепенно да отслабнат следобед.

В останалата част на страната ще има предимно слънчево време с временни увеличения на облачността. Локални превалявания са възможни на остров Евбея, в Източна Централна Гърция и Цикладите, а бури в Крит и Додеканезите.

Температурите ще достигнат 21 градуса в Атина и 24 градуса в Солун. В Крит и Цикладите се очакват между 17 и 21 градуса, а на Додеканезите до 23 градуса. Вятърът в Атина ще бъде северен, силен, а в източните части на областта почти бурен, с пориви до 80–90 км/ч. В Солун се очаква слънчево време и температури до 24 градуса.

Заради неблагоприятните метеорологични условия са възможни закъснения или промени в разписанието на фериботите от Крит към Пирея. Пътниците трябва да се свържат с туристическата си агенция, преди да тръгнат към пристанището, и да следят официалните съобщения.

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