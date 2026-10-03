Приятелката на Мъск: Скъса с мен без никакво предупреждение

Без никакво предупреждение Илон Мъск прекратил взаимоотношения с дългогодишната си и майка на четири от децата му Шивон Зилис, разкри самата тя в пост в социалната мрежа "Екс", собственост на Мъск. Това се случва само часове след като наблюдателни потребители в социалните мрежи забелязват, че милиардерът е спрял да я следва в платформата, която притежава, пише "Дейли мейл".

Зилис е на ръководна длъжност в стартъпа на Мъск за мозъчни импланти Neuralink. В дълга публикация тя изля чувствата си в дълъг пост в "Екс" в петък тя обяви, че го е обичала повече от самия живот. "Той ми предаде знания като за 100 живота и напълни чашата ми до преливане със смисъл, така че загубата е голяма. Но за щастие създадохме четири прекрасни малки любовни съкровища в живота ми".

„Неизмеримо съм благодарна за децата ни - те правят всеки ден най-хубавият ден в живота ми! Наистина се надявам и се моля той и аз да можем да бъдем добри приятели и съродители", пише още тя.

Зилис, за която се смята, че за първи път е започнала тайна връзка с основателя на Space X още през 2016 г., продължи, като описа Мъск като „измъчена душа".

„Щастлива съм, че успях да покажа на Илон какво е да бъдеш дълбоко разбран, обгрижван и обичан с мир, стабилност и нежност", написа тя.

„Обичах да бъда това уравновесяващо място на сигурност, спокойствие и любов и се радвах да върна усмивката на лицето му, когато беше потиснат. Ще ми липсва много", казва още Зилис.

55-годишният Мъск все още не е коментирал раздялата им. Зилис завършва публикацията си с думите: „Страдам, но много държа на И и винаги ще му пожелавам щастие. Бог да те пази, Илон, светът е щастлив, че те има."

Първият явен признак за проблеми в любовната връзка на двойката се появи още на 28 септември, когато Зилис публикува загадъчно съобщение в социалните мрежи: „Нов ден, нов живот".

След това, по-рано в петък, акаунтът Big Tech Alert, който следи онлайн активността на личности от технологичния сектор, отбеляза, че Мъск е спрял да я следва.