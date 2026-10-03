Дрон от Беларус затвори летището във Вилнюс, НАТО вдигна изтребители

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Предполагаемо навлизане на дрон от Беларус във въздушното пространство на Литва затвори летището в столицата Вилнюс и вдигна изтребители на НАТО, съобщи Ройтерс. Властите призоваха жителите на района да бъдат готови да потърсят убежище при необходимост, предаде БТА.

Инцидентът е поредният от последните месеци. През септември италиански изтребител от мисията на алианса за охрана на балтийското въздушно пространство свали дрон, който е навлязъл в Литва откъм Беларус. Според италианския министър на отбраната апаратът най-вероятно е бил руски.

През същия месец руски дронове атакуваха обекти на украинска територия близо до границата с Полша. При ударите бяха поразени пътнически влак и камион на бензиностанция. Варшава предприе допълнителни мерки за сигурност по границата.

Подобни инциденти имаше и в Румъния, където бяха открити останки от безпилотни апарати. Румънските власти съобщиха и за нарушения на въздушното пространство на страната.