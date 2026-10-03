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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23668456 www.24chasa.bg

Русия е свалила 218 украински дрона през изминалата нощ

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Дрон - снимката е илюстративна Снимка: СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

218 украински дрона е свалила Русия през изминалата нощ, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ, от 20 ч часа московско време на 2 октомври тази година до 08 ч часа московско време на 3 октомври, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 218 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Рязанска, Смоленска и Тулска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство, предаде БТА.

Съобщено бе също, че са свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.

Дрон - снимката е илюстративна

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