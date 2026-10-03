Индонезийски вулкан увеличил площта си с 33 хектара след последното си изригване

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Индонезийският вулкан Анак Кракатау се е разширил с 32,8 хектара след скорошното си изригване, предизвикало потоци от лава, а сателитни снимки показват и две нови образувания в близост, предаде Ройтерс, като цитира местната Агенцията по геология на страната.

Увеличаването на площта на вулкана е установено чрез сравняване на сателитни снимки от 8 август и 15 септември, като агенцията публикува информацията в социалните медии.

При изригването си в началото на септември Анак Кракатау изхвърли лава в посока северозапад, запад и югозапад, припомня Ройтерс.

Снимки от 23 септември показаха ново образувание на около 760 метра северозападно от бреговата линия на вулкана и още едно на около 495 метра югоизточно.

Разположени от двете страни на кратера на вулкана, те може да са свързани с изригванията, е мнението на индонезийски специалисти от Агенцията по геология. Необходими са още данни и допълнителен анализ, за да се определи дали те са нови центрове на изригване, се посочва в съобщението, цитирано от Ройтерс.

При изригването на вулкана Анак Кракатау пепелта стигна до столицата Джакарта и околните райони, което доведе до затварянето на няколко летища, засягайки над 340 000 пътници, като 2961 полета бяха отменени, забавени или пренасочени, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

Анак Кракатау е един от около 130 активни вулкана в Индонезия, намиращ се в т.нар. Тихоокеанския огнен пръстен – зона с висока сеизмична активност, където тектонични плочи се срещат, предизвиквайки голям брой земетресения и вулканични изригвания, отбелязва Ройтерс.