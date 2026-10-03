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Рускиня роди в тоалетната на летище в Москва, уби бебето и умря от загуба на кръв

Едуард Папазян

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СНИМКА: Pixabay

30-годишна жена роди момченце в тоалетна в на московското летище "Шереметиево" и блокира дишането му с тоалетна хартия. Бебето почина, както и майката скоро след това.

Всичко това се случва след пристигането ѝ от Турция. Пътничката започва да ражда, заключва се в тоалетната и отказва да пусне вътре жени, които се опитват да ѝ помогнат.

След раждането тя хвърля бебето в кошчето.

Според телеграм канала Mash Наталия Б. е родом от Тернополска област и е регистрирана в ЛНР. Тя е хоспитализирана след раждането, но там умира от загуба на кръв.

Майката е скрила бременността си от семейството си. Наталия Б. е пристигнала от Турция с 11-годишната си дъщеря и 38-годишния си съпруг, с когото е била в граждански брак. Той каза, че не е знаел за бременността и е забелязал, че коремът ѝ расте, докато е бил на почивка, но не е попитал. Тя нямала оплаквания за здравето на съпруга си.

Когато семейството пристигнало в Москва, тя отишла до тоалетната от зоната за получаване на багаж и родила там. Бебето почина, а майката по-късно почина от загуба на кръв.

Транспортната прокуратура на Москва пое разследването на обстоятелствата около инцидента.

СНИМКА: Pixabay

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