Бар в Испания се срути, прати 11 в болница

Единадесет души постъпиха в болница, след като бар се срути тази сутрин в северната испанска област Ла Риоха, съобщиха местните власти.
Инцидентът е станал в град Сан Висенте де ла Сонсиера. При срутването между 25 и 30 души са останали блокирани в сградата, предаде БТА.
Спасителните екипи са извадили хора от руините, а пожарникари продължават да проверяват мястото за евентуално останали затрупани.
По разкази на оцелели първо е пропаднал подът на заведението, след което се е срутил и таванът.
Полицията е започнала разследване, за да установи причините за инцидента.