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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23668661 www.24chasa.bg

Бар в Испания се срути, прати 11 в болница

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Линейка СНИМКА: Pixabay

Единадесет души постъпиха в болница, след като бар се срути тази сутрин в северната испанска област Ла Риоха, съобщиха местните власти.

Инцидентът е станал в град Сан Висенте де ла Сонсиера. При срутването между 25 и 30 души са останали блокирани в сградата, предаде БТА.

Спасителните екипи са извадили хора от руините, а пожарникари продължават да проверяват мястото за евентуално останали затрупани.

По разкази на оцелели първо е пропаднал подът на заведението, след което се е срутил и таванът.

Полицията е започнала разследване, за да установи причините за инцидента.

Линейка СНИМКА: Pixabay

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